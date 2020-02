Alvo de rumores de que estava separada de Cole Sprouse, a atriz Lili Reinhart mostrou que a relação vai de 'vento em popa' ao aparecer com o namorado na cerimónia dos Óscares, que se realizou no passado domingo, em Los Angeles.

O facto de terem surgido separados na after party deu azo a especulações de que estivessem a atravessar uma crise no namoro, contudo fontes da revista Us Weekly revelam que os pombinhos estiveram juntos no interior da festa.

Vale referir que os rumores da separação começaram no início do mês depois dos fãs mais atentos notarem que Lili deixou de seguir Cole no Instagram, algo que mais tarde a atriz justificou como uma "falha" da rede social.

