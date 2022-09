Lili Caneças foi esta quinta-feira vacinada com a 4.ª dose da vacina contra a Covid-19. A socialite, atualmente com 78 anos, captou o momento em imagens e partilhou com os seguidores do Instagram.

"Tomei a 4.ª dose no Centro de Vacina de Cascais, na Torre. Por tudo o que sei só a vacinação protege da Covid-19", defende Lili, apelando a que sigam o seu exemplo.

"Estava pouca gente, não precisa de ser velho, faça como eu… Cuide de si, obrigada", completou.

