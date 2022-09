Lili Caneças viajou até Ibiza na companhia da filha e do neto, destino que tem aproveitado ao máximo.

A socialite, de 78 anos, tem partilhado com os seus seguidores momentos marcantes dos dias de descanso.

Um dos que mais se destacou foi a ida a uma conhecida discoteca, Pachá.

"O Pachá continua a mesma loucura, os melhores DJ do mundo. Tenho histórias nesta discoteca que um dia vou contar. O meu neto, Pedro Caneças, estava numa felicidade… nem queria acreditar [que estava] com a mãe e a avó no Pachá", notou Lili.

Eis a publicação:

