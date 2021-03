"Há 66 anos que vivo no concelho de Cascais, já conheci e privei com todos os presidentes da câmara durante este tempo todo... e dou graças a Deus por termos um Carlos Carreiras na câmara". Foi com estas palavras que Lili Caneças começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta quarta-feira, 10 de março, onde destaca o trabalho do político.

"Conseguiu devolver a Cascais o glamour dos anos 60, as flores, agora são tulipas, a limpeza das ruas, os passeios sempre impecáveis, uma palavra sempre agradável para dizer, o apoio que tem dado às pessoas mais carenciadas, um homem de família e de fé... Sempre a dar tudo por Cascais", destacou de seguida.

"Obrigada Carlos, desejo-lhe, uma vida longa e feliz, cuide-se como cuida dos cascalenses", rematou.

