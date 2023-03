Lili Caneças destacou na sua página de Instagram uma fotografia antiga onde aparece com a filha, Rita Caneças. Ambas surgem no Hotel de Paris Monte-Carlo, no Mónaco, um local visitado pela celebridade portuguesa mais do que uma vez.

Na legenda da partilha, Lili escreveu: "Querida filha... Na vida não deixámos nada por fazer… Educação, glamour e muito amor".

Já na caixa de comentários acrescentou: "Eu passei lá os meus anos (o ano passado, 10 dias) porque sou filha de Deus, mereço".

Leia Também: Após críticas de Flávio, Lili Caneças diz: "Pessoas bem educadas..."