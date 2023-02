Lili Caneças recorreu à sua conta oficial de Instagram esta quarta-feira, 22 de fevereiro, para agradecer o destaque lhe foi dado após a gala do 30.º aniversário da TVI.

"Com tanta mulher jovem e bonita, é uma honra para mim ter aparecido na estreia do novíssimo Jornal Nacional da TVI. Obrigada", declarou, partilhando a imagem que surgiu no programa informativo do canal.

Eis abaixo a partilha, na qual surge em destaque o look escolhido pela famosa socialite para o evento.

