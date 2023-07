Esta quarta-feira, dia 26 de julho, celebra-se o Dia dos Avós, uma data que Lídia Muñoz assinalou nas redes sociais com uma partilha muito especial.

A atriz publicou uma fotografia com a avó, Eunice Muñoz, na qual as duas aparecem sentadas num sofá, uma imagem captada quando Lídia estava grávida do pequeno Amadeo, uma vez que se pode ver a 'barriguinha' da atriz.

"Avó é amor para sempre", escreveu, na legenda da fotografia.

De recordar que Eunice Muñoz morreu a 15 de abril de 2022, aos 93 anos.

