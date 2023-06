José Raposo tem vindo a partilhar no Instagram várias "tertúlias" e esta sexta-feira, 23 de junho, foi dia de recordar um bom encontro com Eunice Muñoz.

O ator publicou um vídeo em que aparece na companhia de Eunice, da neta da mesma, Lídia, e alguns músicos. "E esta tertúlia? Especial! Das mais deliciosas que me aconteceram, com a presença da grandiosa Eunice Muñoz! A Eunice vinha várias vezes com a neta, minha amiga Lídia, seu amor maior (vê-las juntas era emocionante!), para 'beber um copo' connosco! Imaginem o privilégio", começou por lembrar.

"Ela adorava a conversa, a comida depois do teatro, o convívio… a tertúlia! Como eu! E como eu tive a sorte de saborear um ser maior como ela", acrescentou, referindo que este vídeo foi gravado depois do espetáculo 'Chicago' onde atuou com o "grupo de músicos presente no vídeo" no Teatro da Trindade.

"Nós, a Eunice, a Lídia (que registou o momento) e o Tiago Durão, marido da Lídia. Foi uma noite mágica, acompanhada à guitarra e à feijoada", completou. Veja o vídeo abaixo:

De recordar que Eunice Muñoz morreu no dia 15 de abril de 2022. Tinha 93 anos.

