José Raposo é um pai muito 'babado'. O ator, de 60 anos, fez um elogio público a um dos filhos, Ricardo Raposo, pelo trabalho que este tem vindo a desempenhar na nova revista de Filipe La Féria - 'Revista é Sempre Revista'.

"Que orgulho ver a foto do meu RICARDO num dos cartazes da revista do Filipe La Féria! Ele está soberbo neste 'boneco' do Raul Solnado, e teve a sorte de integrar um genial elenco de jovens talentosíssimos - atores, bailarinos, músicos, cantores e todo o corpo técnico! Voa filho!", escreveu numa publicação na sua página de Instagram.

Recorde-se que Ricardo e Miguel Raposo são frutos do anterior relacionamento de José Raposo com Maria João Abreu, que morreu em 2021. Do atual casamento com Sara Barradas nasceu a pequena Lua.

