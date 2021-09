Depois de anunciar estar grávida pela primeira vez, Lídia Muñoz espalhou ternura na sua página de Instagram com uma fotografia na qual exibe a barriguinha.

A neta de Eunice Muñoz aparece num ternurento momento com o companheiro, Tiago Durão. "Completamente apaixonada por estes dois", escreveu na legenda.

Recorde-se que Lídia está atualmente em cena com o espetáculo 'A Margem do Tempo', a última peça com a participação de Eunice Muñoz.

