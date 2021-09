Superado o susto de saúde que a levou a ser internada em julho, Eunice Muñoz está de regresso aos palcos com a peça 'A Margem do Tempo', em que contracena com a neta, Lídia Muñoz.

A dupla retomou as sessões esta sexta-feira, dia 3, e a atriz assinalou o momento nas redes sociais, mostrando-se de coração cheio.

"Voltámos ontem ao Auditório Eunice Muñoz com o espectáculo que escolhi ser o último da minha carreira, neste ano em que comemoro 80 anos de palco. Foi maravilhoso", afirmou.

"Continuamos em cena sábados e domingos até dia 26 de setembro", informou ainda.

Eunice Muñoz, de 93 anos, foi hospitalizada em julho depois de se ter sentido mal após um espetáculos. Um dos filhos, António Muñoz Borges, esclareceu na altura que a atriz ficou sob observação médica por precaução.

