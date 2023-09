Liam Payne estava a desfrutar de umas românticas férias no Lago de Como, em Itália, com a namorada, Kate Cassidy, quando precisou de ser levado de urgência para o hospital.

A imprensa estrangeira revela que o cantor começou a sentir dores muito fortes nos rins - poucas semanas depois de se ter visto obrigado a cancelar concertos na América do Sul devido a uma grave infeção renal - e foi levado de ambulância para o hospital, onde foi internado para fazer exames e receber tratamento.

“O Liam está mal, mas está no melhor lugar em que podia estar e finalmente os médicos serão capazes de descobrir o que é que se está a passar com ele", afirmou fonte próxima ao The Sun.

"Naturalmente, ele está arrasado porque a viagem dele e da Kate ao Lago de Como ficou estragada, mas pelo menos ela estava lá para ajudá-lo quando ele adoeceu", acrescentou.

Liam terá que ficar no hospital durante os próximos dias para continuar a fazer exames. “Os médicos alertaram-no para não esperar receber autorização para voltar para casa por pelo menos mais seis dias. Eles querem fazer todos os testes possíveis para entender qual é de facto o problema", revelou ainda a mesma fonte, contando que de momento a equipa médica está a tentar perceber também os motivos pelos quais o estado de saúde do cantor se encontra a piorar.

Leia Também: Liam Payne cancela digressão após ser hospitalizado com infeção renal