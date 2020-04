Há vários anos que Liam Hemsworth leva uma alimentação rica em vegetais, dispensando a carne e a maioria dos alimentos de origem animal. Contudo, o ano passado um susto de saúde levou a que agora esteja a repensar os seus hábitos.

Em entrevista à Men's Health, o ator, de 30 anos, relatou que desenvolveu uma pedra nos rins e que foi operado. "Quando se tem um pedra nos rins, há 50% de hipótese de se desenvolver outra se continuarmos a comer o que estamos a comer", explicou.

Liam acrescentou ainda que desenvolveu esta patologia por ter uma alimentação muito rica em oxalato (sais presentes nos vegetais), pelo que agora está a ponderar algumas mudanças na sua alimentação para não voltar a passar pela mesma experiência.

"Todas as manhãs comia espinafres, leite de amêndoa, manteiga de amêndoa e smothies com proteína vegan. Considerava que estava a fazer escolhas saudáveis. Mas agora tenho de repensar muito bem no que ingiro", recordou.

