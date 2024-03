Em Espanha não restam dúvidas de que o casamento dos reis Letizia e Felipe VI já viveu melhores dias. O divórcio não está em cima da mesa, tendo em conta que é visto com desaprovação pela população, mas os laços que ainda unem os monarcas são muito poucos.

No centro do afastamento de Letizia e Felipe está, ao que tudo indica, a revelação feita por Jaime Del Burgo. O ex-cunhado de Letizia confessou que teve um caso amoroso com a rainha, algo que Felipe está empenhado em não perdoar. De acordo com a imprensa espanhola, o facto de esta informação ter vindo a público permitiu que os dois pudessem, finalmente, parar de fingir que a relação era saudável e nos últimos dois meses tem-se registado um afastamento ainda maior.

Ainda no passado fim de semana, Flipe VI viajou com alguns amigos para desanuviar, pensando-se que Letizia havia ficado em Zarzuela. Sabe-se agora que não é no palácio que a rainha fica nestes momentos, mas sim em Portugal.

O jornal El Nacional diz que Letizia costuma viajar para o nosso país "todos os fins de semana". "É precisamente aí que ela encontra o seu companheiro especial. Ela parte às sextas-feiras e regressa ao domingo à tarde. Às segundas-feiras, o seu rosto muda completamente porque está muito contente por ter passado algum tempo com ele. Há uma grande cumplicidade entre eles", revela o meio em causa.

Sobre este amigo, o El Nacional diz ser "um homem bonito, empresário e milionário", embora a identidade ainda seja desconhecida, bem como a nacionalidade.

