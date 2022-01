Leonor Poeiras esteve esta terça-feira a responder a questões colocadas pelos seus seguidores do Instagram sobre a sua saída da TVI. Além de ter revelado quem foi a pessoa que a despediu e as novidades sobre o processo que iniciou em tribunal contra a estação, a apresentadora desvendou ainda detalhes até aqui desconhecidos sobre um dos últimos projetos pelo qual deu a cara no canal.

"'Quem quer casar com o meu filho?' foi uma rasteira para o despedimento?", quis saber um internauta.

"Não. O programa foi uma desgraça, mas a estação ficou muito agradecida por eu ter aceite apresentar na véspera do primeiro dia de gravação. Depois de terem recebido uma nega da pessoa que realmente queriam para esse formato", conta.

Ainda que orgulhosa por 'salvar' a TVI num momento difícil, Leonor Poeiras assume que este formato é uma "nódoa profissional" no seu percurso.

"Eu fui a segunda opção e tenho orgulho de sempre ter vestido a camisola, mesmo neste momento mau para a estação e para mim – é a minha única nódoa profissional", atira.

