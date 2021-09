Leonor Poeiras, de 41 anos, partilhou com os seguidores do Instagram novas imagens das suas férias no Minho.

A apresentadora exibiu a sua excelente forma física em fato de banho e mostrou ainda um mergulho do filho, António, de 14 anos.

"Ai Gerês....", pode ler-se na legenda das imagens captadas numa das muitas cascatas que caracterizam o local.

