Leonor Poeiras quebrou o silêncio sobre as audiências em tribunal do julgamento no âmbito do processo em que acusa a TVI de a ter despedido sem motivo válido e sem a ressarcir pelo longo período de tempo que dedicou à estação.

A apresentadora partilhou nas redes sociais um desabafo no qual se mostra indignada perante a cobertura mediática que tem sido feita do tema.

"Esta é a bíblia do jornalismo. Dedico o n.º 1 à cobertura do meu processo em tribunal e o n.º 8 e 10 à cobertura dos incêndios. É reler e relembrar, colegas", declarou ao lembrar o Código Deontológico do Jornalista.

"1. O jornalista deve relatar os factos com rigor e exatidão e interpretá-los com honestidade. Os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes com interesses atendíveis no caso. A distinção entre notícia e opinião deve ficar bem clara aos olhos do público", cita o artigo primeiro do Código Deontológico do Jornalista a que Leonor Poeiras se refere.

