Leonor Poeiras revelou-se incrédula e profundamente indignada com o valor da sua fatura de água, que contabiliza os gastos desde o dia 12 de dezembro de 2022 até 15 de fevereiro deste ano.

Com uma conta de 412,58 euros para pagar, a comunicadora recorreu às redes sociais para expor o assunto.

"A minha fatura da água chegou e não sei o que dizer. Juro que estou boquiaberta e não sei o que fazer. Alguém tem uma ideia do que podemos fazer com este ultrajante valor em taxas? Mais do dobro, são taxas para a CML - a mesma que dispõe de milhões para as Jornadas [da Juventude]. Com este valor alimenta-se uma família inteira por mês", argumentou.



