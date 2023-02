Leonor Poeiras esteve no Estádio José Alvalade, este domingo, e assistiu ao jogo dos leões contra o FC Porto, que terminou com os azuis e brancos a vencerem por 1-2.

Mesmo não sendo do Sporting, Leonor Poeiras não perdeu a oportunidade de acompanhar o filho, como explicou numa das publicações que fez nas stories da sua página de Instagram.

"Amor de mãe é ser do Benfica e vir com o filho ao Sporting-Porto", escreveu, destacando que o clube do filho, António, são os leões. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que António é fruto da relação terminada de Leonor Poeiras com Miguel Braga.

