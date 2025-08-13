Leonardo DiCaprio viveu uma situação mais caricata durante umas férias em Ibiza (um dos seus destinos de eleição para recarregar baterias). O ator, de 50 anos, assim como amigos deste, foram vistos a serem revistados por agentes da polícia antes de entrarem numa festa, conforme noticia o Daily Mail.

Imagens mostram a estrela de Hollywood com um boné de basebol, que habitualmente usa, colar aos pescoço e telemóvel na mão, enquanto aguardava na fila para ser revistado.

"Todas as pessoas foram revistadas e identificadas", revelou uma fonte ao jornal, notando que estes se tratam de procedimentos habituais de segurança. "Foi engraçado. Eles olharam duas vezes e então ele entrou!", completa.

No meio disto tudo, a polícia espanhola não reconheceu DiCaprio.

Também segundo a publicação britânica foi negada a entrada ao rapper Travis Scott na festa privada dada pelo ator e cantor espanhol Aron Piper.

Para além de DiCaprio, mais celebridades conseguiram entrar, incluindo Kendall Jenner e o melhor amigo de DiCaprio, Tobey Maguire.

Leonardo DiCaprio em Ibiza com uma companhia muito especial

Quem também não passou despercebida foi a modelo Vittoria Ceretti, de 27 anos, com quem o ator já foi visto em diversas ocasiões.

Ainda este mês, os dois foram fotografados a deslocarem-se para a festa que Jeff Bezos e Lauren Sánchez deram num iate, precisamente na ilha espanhola. O alegado casal assistiu também ao casamento do cofundador da Amazon, em Veneza, Itália (em junho deste ano).

Os primeiros rumores sobre uma alegada relação entre ambos surgiram em 2023.

"Assim que inicias uma relação com alguém que é muito mais conhecido que tu tornas-te 'a namorada de' - ou 'o namorado de' - seja como for", referiu a manequim numa entrevista que deu à Vogue, edição francesa, em março deste ano. "Isso é extremamente irritante", destacou.

"Não gosto de saber que não podes amar quem quiseres, porque as pessoas vão colocar-te rótulos", completou.

Leonardo DiCaprio em 'Squid Game'?

A carreira de Leonardo DiCaprio está recheada de papéis marcantes e este poderia ser muito bem mais um.

Hwang Dong-hyuk, criador da 'Squid Game', afirmou num vídeo partilhado no canal de YouTube da revista Variety que gostaria que Leonardo DiCaprio participasse numa versão ocidental da série.

Questionado sobre quem queria que interpretasse o protagonista, o criador da série de grande sucesso da Netflix admitiu que a escolha pessoal seria Leonardo DiCaprio.

“Tivemos muitos rumores sobre ele”, começou por referir. "Penso que seria bom no papel de jogador. Ultimamente tem sido bom a interpretar papéis de falhados como o do Gi-Hun", notou ainda.