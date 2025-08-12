Jessie J enfrenta um período delicado da sua vida já que foi diagnosticada com cancro da mama em estágio inicial em junho deste ano.

Esta terça-feira, a artista britânica recorreu à sua página de Instagram para falar com os seguidores sobre as principais dificuldades agora que já se passaram cinco semanas desde a cirurgia.

"O meu cabelo está a cair muito desde a cirurgia — hoje fazem cinco semanas desde a cirurgia — e estou-me a sentir bem. Ainda tenho muitas fibroses, então esse é o meu foco principal", começou por contar aos fãs.

De seguida, a artista confidencia que os seios - um com um implante e o outro sem - não estão iguais, o que vai fazer com que volte à sala de operações.

"Só quero poder trabalhar, o melhor que posso, para toda a gente. Eu, o Sky [o seu filho], os meus fãs, mas na ordem certa. Mas é muito difícil, é como se fosses sempre dececionar alguém", revela.

Numa recente entrevista ao The Sunday Times, a cantora, de 37 anos, fez outras revelações sobre o seu estado de saúde, explicando o que a vai levar a ser operada novamente.

"As pessoas pensam que, uma vez que recebes alta, acabou. Mas eu tenho outra cirurgia [para melhorar a simetria do meu implante com o outro seio] e preciso de me recuperar, então tenho que planear o restante deste ano... Há uma hipótese de 50% do cancro voltar", referiu.

O mais recente susto de saúde de Jessie J

Depois da mastectomia, no início de agosto a artista teve que recorrer novamente ao hospital depois de se sentir mal. A intérprete de 'Price Tag' ficou internada após ser diagnosticada com uma infeção devido a um coágulo nos pulmões. Dias depois confirmou aos fãs que já estava em casa.