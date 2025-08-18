Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti viajaram até perto de Formentera para desfrutarem de uns dias de descanso na Europa.

O ator, de 50 anos, e a modelo, de 27, não passaram despercebidos enquanto estavam no iate, por Espanha, e as demonstrações de carinho ficaram visíveis.

Na passada sexta-feira, dia 15 de agosto, e como mostram as fotografias obtidas pelo Daily Mail e que também circulam nas redes sociais, o casal relaxou no iate, nadou no mar Mediterrâneo... e o romance ficou à vista.

Como relata a imprensa internacional, a dada altura, o ator e a modelo beijaram-se - enquanto estavam sentados à sombra. Vittoria Ceretti também foi vista a colocar a mão no rabo de Leonardo DiCaprio enquanto subiam as escadas do iate, e este gesto atrevido destacou-se desde logo.

Na altura, a modelo estava a usar um biquíni fio dental com padrão animal. Por sua vez, Leonardo DiCaprio vestiu uns calções de banho pretos. Veja as imagens abaixo.

O namoro de Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti começaram a namorar no verão de 2023. Já no início deste verão, o casal foi visto junto na festa de receção do casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez - ao qual compareceram posteriormente.

Numa entrevista à edição francesa da Vogue, no passado mê de abril, Vittoria Ceretti recordou que conheceu Leonardo DiCaprio "em Milão". No entanto, na altura "preferiu não entrar em detalhes".

Além disso, a modelo abordou ainda o facto de namorar com alguém tão famoso. "Assim que te envolves com alguém que tem mais seguidores que tu, tu tornas-te na 'namorada de'. E isso pode ser muito irritante", partilhou com a Vogue.

"De repente, as pessoas estão a falar de ti como a namorada de tal pessoa que foi 'ex' de não sei quem... Não é simpático pensar que tu não podes amar quem quiseres, por causa dos rótulos que as pessoas precisam de te impor", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e explicou também que namorar com alguém com uma fama tão grande "é algo que tu aprendes". "Se o que estivermos a viver é real, se nos amarmos, não há motivo de alarme. Porque o amor protege e dá confiança", disse ainda.

A situação caricata que Leonardo DiCaprio viveu em Espanha

De recordar também que Leonardo DiCaprio viveu recentemente uma situação caricata em Espanha, mais precisamente quando estava de férias em Ibiza. O ator e amigos do mesmo foram vistos a serem revistados por agentes da polícia antes de entrarem numa festa. Ao que se consta, a polícia não terá reconhecido DiCaprio.

Leia Também: Leonardo DiCaprio revistado pela polícia em Ibiza (que não o reconheceu)