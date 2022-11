Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid voltaram a estar no centro das atenções este fim de semana. Isto porque estiveram numa festa de Halloween no Brooklyn Navy Yard.

A estrela do filme 'Titanic' e a modelo não eram as únicas estrelas presentes. No mesmo evento estava ainda a irmã de Gigi, Bella, a também modelo Irina Shayk e Helly Nahmad, que chegaram à festa num autocarro.

"O Leonardo esteve a maior parte do tempo com uma máscara [assustadora], a não ser que estivesse a beber", contou uma fonte.

Sabe-se ainda que Stella Maxwell e Giancarlo Stanton também marcaram presença na festa, assim como Matt Smith.

