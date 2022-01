Leandro entrou com toda a força no 'Big Brother Famosos'. Numa conversa com Marta Gil, Jorge Guerreiro e Laura Galvão o músico assumiu a sua vertente de jogador, notando que não foi para a casa para passar tempo.

"É a minha opinião e mais um vez volto a alertar: o jogo começou. Amigos, eu não estou aqui para passar tempo, estou aqui para me divertir e chorar. Sou uma peça do xadrez, quanto mais mandar fora [melhor]", esclarece.

"Venho para aqui para destrui-lo [afirma, apontando a outro dos colegas de casa, como forma de exemplo]. A minha vida inteira foi uma competição. Este programa só se faz se todos nós dermos jogo e não vou fazê-lo sozinho, porque senão canso-me", adianta.

Ouvindo a conversa, Jorge Guerreiro chamou a atenção: "Não foste chamado porque as audiências estavam mal. Não tens de ter o peso do programa em cima de ti".

