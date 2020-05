Na noite desta quarta-feira, dia 13, os seguidores de Jessica Athayde foram contagiados por uma certa nostalgia. A atriz recuou no tempo até 2004 e recordou a sua prestação na série de sucesso da TVI 'Morangos Com Açúcar', o seu primeiro projeto e o que considera, de todos os que já fez, o mais especial.

"Mudei de casa há pouco tempo e isso fez me revisitar tudo o que tinha, uma triagem do que vinha comigo para a minha casa nova. Tenho uma caixa com várias fotografias de todos os projectos que faço, e guardo com o maior carinho. Mas os 'Morangos com Açúcar' será sempre o mais especial, talvez por ter sido o primeiro, por ter sido uma experiência que jamais vou ter igual e até hoje a Mimi ser tão acarinhada por várias gerações", começou por dizer na legenda das imagens.

E rematou: "Tenho o maior orgulho de ter feito parte deste projecto, de ter conhecido pessoas incríveis e outras nem tanto lol, mas estas recordações virão sempre para todas as casas para onde for viver".

Ainda se lembra da famosa Mimi da série 2? Confira as imagens na galeria.

Leia Também: Filho Oliver no pai? Jessica Athayde aproveita e 'vinga-se' do sono