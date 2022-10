Ainda se lembra da carismática Tucha Lourenço, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos 6'? A angolana, que chegou à final do reality show em Portugal, mudou de visual nos últimos meses e está irreconhecível.

Irreverente, Tucha rapou o cabelo e adotou este visual como a sua nova imagem de marca.

Entre as suas várias mudanças de look, mantendo sempre o corte rente à cabeça, a cor do cabelo tem alternado entre o cor de rosa e o loiro.

Veja as imagens na galeria e surpreenda-se com a transformação de Tucha Lourenço.