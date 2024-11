Khloe Kardashian mudou de visual antes da quadra das festas. A empresária recorreu à sua conta de Instagram para mostrar aos seguidores.

O cabelo claro foi trocado por um moreno cor de chocolate.

Khloe publicou duas fotografias, com quatro emojis de corações castanhos na legenda, onde se vê o seu cabelo comprido e ondulado.

"Stunning inside and out my sister [deslumbrante por dentro e por fora, minha irmã]", escreveu Kourtney Kardashian nos comentários.

