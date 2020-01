Participou na oitava temporada do talent show "The X Factor", exibido pelo canal de televisão ITV. Deu nas vistas mas não conseguiu brilhar o suficiente para se lançar como cantora a solo. Acabou por integrar a girlsband Little Mix em 2011 e, de lá para cá, nunca mais parou. Nos últimos dias, a cantora e empresária de ascendência jamaicana Leigh-Anne Pinnock, que é uma das fundadoras da marca de moda In'A'Seashell, trocou o frio londrino pelo calor caribenho.

As fotografias que a intérprete de 28 anos tem partilhado com os milhões que a seguem nas redes sociais têm feito (muito) furor. Para além de exibir a boa forma física que tem feito subir as temperaturas em Montego Bay, na Jamaica, a artista e designer de moda, que trabalhava como empregada de mesa num restaurante da Pizza Hut antes de concorrer ao programa de televisão que lhe mudou a vida, tem aproveitado para promover algumas das suas criações.