A estrela do Los Angeles Lakers, LeBron James, foi visto a dançar durante o concerto de Kendrick Lamar em Vancouver, no fim de semana.

Nas imagens que estão a circular nas redes sociais, vê-se o basquetebolista a desfrutar do espetáculos e a dançar enquanto o artista canta 'family ties', música feita em parceria com Baby Keem.

LeBron estava com um look completamente branco, como pode ver no vídeo abaixo: