O cantor Leandro tem acompanhado a evolução do estado de saúde de Ivo Lucas que está internado no Hospital de Santarém, depois de ter sofrido um acidente na A1, que vitimou Sara Carreira.

Na rede social Instagram, Leandro partilhou um 'story' onde revela que, "desde o primeiro minuto", esteve com o pai do ator Ivo Lucas "no hospital". "Dói só de te ouvir a chamar pela tua amada", escreveu.

O cantor apela ainda que a comunicação social respeite "tanto a família, a carreira, como o Ivo. Não imaginam como estão", acrescenta.

Ivo Lucas, como revelou este domingo a agência Glam, será operado "em breve". Diversos meios de comunicação nacionais indicam que o ator tem uma fratura exposta no ombro.

Publicação no Instagram de Leandro

