Leandro foi uma das vozes que se manifestou por causa da festa do Avante, que consta que irá juntar centenas de pessoas. Em tempos de pandemia, no qual os artistas vivem momentos difíceis devido ao cancelamento dos espetáculos, o cantor acabou por se mostrar revoltado com o evento.

"Nós somos mesmo lixo para esta m... de gente... É lamentável ver tanta gente a sofrer com isto e depois temos estes festivais que não são locais perigosos de transmissão", começa por referir.

"Só os nossos espectáculos é que são perigosos para transmissão do vírus. Nós, público, é que devíamos ignorar isto e deixar aquilo às moscas para que saibam que o povo está unido em todos os setores", completa.

© Facebook/Leandro

