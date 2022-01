O próximo programa 'Somos Portugal', deste domingo, na TVI, promete. O formato vai incluir a atuação de dois dos concorrentes do 'Big Brother Famosos' - Leandro e Jorge Guerreiro.

A novidade foi confirmada no próprio website da estação de televisão. "Leandro e Jorge Guerreiro vão atuar um de cada vez, no 'Somos Portugal' do próximo domingo. Diretamente a partir da casa mais vigiada do país, os concorrentes vão se juntar aos dois colegas, para elaborar um espetáculo completo", lê-se.

Outro dos pormenores que se destacou foi o facto de Bruno de Carvalho ter sido "contratado" por Leandro para ser seu bailarino, já Nuno Homem de Sá dançará para Jorge Guerreiro.

Esperam-se, portanto, momentos de grande animação.

