Leandro anunciou esta quarta-feira o cancelamento do concerto que iria dar no próximo dia 13 de novembro no Salão Preto e Prata do Casino Estoril.

Nas redes sociais, o cantor explicou os motivos desta decisão. "Recomeçar não é desistir, é ter inteligência para perceber que está na hora de mudar de caminho e começar de novo", pode ler-se no comunicado divulgado.

"Assim sendo, foram traçadas novas metas pelo cantor em conjunto com a sua nova editora, as quais não passam para já pela realização do espetáculo agendado para dia 13 de Novembro na prestigiada sala do Casino do Estoril. Brevemente anunciaremos a nova data", revela a mesma nota.

Nuno Homem de Sá, na caixa de comentários, deixou uma mensagem de apoio ao artista. "Força companheiro! Estamos juntos", pode ler-se.

