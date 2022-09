Leandro decidiu recorrer à sua página de Instagram para pedir ajuda para um menino de sete anos que sofre e paralisia cerebral e síndrome de West.

Nas stories, o cantor partilhou uma mensagem onde se pode ler: "Olá a todos. Precisamos com urgência de alguém ou alguma transportadora para nos ajudar com o transporte de tampinhas da Amadora para Beja a título solidário. Neste momento estamos com cerca de 34 'big bags'.

O Diego é um menino de sete anos com paralisia cerebral e síndrome de West, ainda não se senta sozinho nem anda. Precisa de terapias para o seu desenvolvimento e bem estar físico e de saúde. Estas tampinhas servem para pagar as terapias do Diego. Desde já agradeço a vossa disponibilidades".

© Instagram

