Esta quarta-feira, 30 de junho, Júlia Pinheiro recebeu no seu programa das tardes da SIC Maria do Céu, uma mulher que viu uma das suas pernas a ser amputada depois de ter tido um problema com uma unha encravada.

No final da conversa, e com um sorriso no rosto, eis que a apresentadora acabou por surpreender a sua convidada com uma mensagem deixada pela Ortopedia dos Anjos, que notou que iria oferecer uma prótese para o membro inferior.

Lavada em lágrimas, sem conseguir conter a emoção, Maria do Céu mostrou-se profundamente agradecida. Aliás, a mesma fez questão de dar um sentido abraço a Júlia, que também não ficou indiferente a tal felicidade.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Júlia Pinheiro para Fernando Luís: "Tive uma discussão por tua causa"