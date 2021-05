Laura Rizzotto recordou, nas últimas horas, a atuação em Lisboa, na segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção de 2018. "Tenho saudades daquela que foi uma das melhores noites da minha vida, representando a Letónia", desabafou a cantora e compositora de 26 anos, nascida no Rio de Janeiro, no Brasil, filha de um brasileiro de origem letã e italiana e de uma brasileira de ascendência portuguesa. "Foi uma aventura fantástica e também um grande privilégio", afirma a intérprete de "Funny girl".

Apesar de não ter sido apurada para a final do eurofestival, que seria ganho por Netta Barzilai com "Toy", Laura Rizzotto, que atualmente vive em Los Angeles, nos EUA, teve oportunidade de visitar Portugal por diversas vezes, em 2018. Uma delas para gravar o vídeo de apresentação da sua participação, na praia de Benagil, no Algarve. Durante a estadia em Lisboa, aproveitou para deambular pela cidade e até chegou a promover um encontro com os fãs no Terreiro do Paço, que depois partilhou nas redes sociais.