Laura Figueiredo abriu o coração para falar sobre o sentimento de "culpa" que sentiu com uma decisão que tomou relativamente ao filho mais novo, o pequeno Gabriel, de nove meses.

A companheira de Mickael Carreira revelou que o menino já começou a frequentar a creche, confessando-se de "coração apertado" neste momento.

"É o primeiro dia do Gaby no infantário. O Gaby tem nove meses. Deixei a Bia na escolinha pela primeira vez com dois anos e meio, até lá esteve sempre comigo. Sem amas, sem nada", refere num vídeo que poderá ver na galeria.

"Sinto culpa porque estou a fazer com o Gaby algo diferente do que fiz com a Bia. Amamentei a Bia até aos dois anos e dois meses. Estou já neste momento no desmame do Gabriel. Mãe sente culpa. Inevitavelmente comparamos", reflete.

Laura é mãe de Gabriela e de Beatriz, de sete anos, que nasceram da relação com o filho mais velho de Tony Carreira.

