A semana termina com a celebração de um dia muito especial. O filho mais novo de Laura Figueiredo e Mickael Carreira completa nove meses esta sexta-feira, dia 5 de abril.

Depois de ter gravado um vídeo logo pela manhã a dar conta das melhoras das crianças, que estiveram doentes nos últimos dias, e ter também destacado os novo meses de vida do menino, a mamã voltou a destacar este dia especial na sua página de Instagram. Desta vez, com uma imagem do pequeno Gabriel com a irmã mais velha, Beatriz.

"Nove meses de Gabriel. Tenho os melhores filhos do mundo. Obrigada por me terem escolhido para ser vossa mãe", disse na legenda do carinhoso registo.

Na caixa de comentários não tardaram a chegar reações à imagem, e várias seguidores destacaram que o bebé Gabriel está "tão crescido".

