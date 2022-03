Laura Figueiredo revelou o destino para onde viajou este fim de semana com Mickael Carreira e a filha de ambos, Beatriz.

A família escolheu Paris, em França, para passar as comemorações do Dia do Pai e do aniversário da menina, que celebra o 5.º aniversário a 22 de março.

Pensa-se, portanto, que o casal surpreenda a filha com uma ida à Disneyland.

Veja abaixo o primeiro registo partilhado pela antiga apresentadora.

