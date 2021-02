Laura Figueiredo deixou a nostalgia tomar conta do seu coração e partilhou esta sexta-feira com os seus seguidores do Instagram uma fotografia que recorda a época em que estava grávida da pequena Beatriz.

"A minha vida teve momentos bem difíceis e isso muitas pessoas sabem... Mas quando lá em cima decidiram mandar-me a minha ninja, caramba foi mesmo para compensar TUDO", começa por declarar a apresentadora de televisão na legenda da amorosa imagem onde posa ao lado do companheiro - Mickael Carreira.

"Há 4 anos estávamos assim. Nem sonhava com o tamanho deste amor", pode ainda ler-se na publicação.

Beatriz completa quatro anos de vida em março deste ano.

