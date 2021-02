David Carreira derreteu corações com os Instagram Stories que partilhou ao final da tarde desta sexta-feira, dia 19.

O artista, que integra o elenco da novela 'Bem Me Quer', da TVI, registou alguns momentos na companhia de duas meninas que também participam na trama.

A animação e cumplicidade do trio fez soltar as gargalhadas dos fãs do cantor, como pode ver abaixo.

Recorde-se que David Carreira encontra-se ainda em fase de luto com a trágica morte da irmã, Sara Carreira, que perdeu a vida num acidente de viação há dois meses.

