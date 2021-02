Começou a ser transmitido na SIC o documentário de David Carreira, 'Os Sonhos Não Têm Teto'. Os dois primeiros episódios foram para o ar este sábado, 13 de fevereiro.

Entre as imagens com a irmã, Sara Carreira, o amor que o une à namorada, Carolina Carvalho, e os momentos em família, especialmente com o pai, Tony Carreira, foram ainda destacadas as ameaças de morte que o artista recebeu em 2019.

Um episódio que aconteceu durante um concerto. "De repente, encaminham-me para o camarim e eu comecei a achar estranho", recordou David.

"Explicámos-lhe e ele na altura até pareceu calmo: 'Essas coisas acontecem. Às vezes é da boca para fora, só para provocar, uma piada de mau gosto'", partilhou de seguida o amigo do cantor, Juneid Faruk.

Nessa noite, David Carreira não deixou de fazer a habitual sessão de autógrafos. No entanto, lembra, esteve sempre muito atento. "Comecei a olhar para baixo para as mãos [das pessoas], para a cara, a ver se via alguém que pudesse ser perigoso, ou que pudesse ter segundas intenções", acrescentou.

