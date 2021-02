Um dia antes de estrear na SIC o seu documentário, David Carreira esteve em direto no programa 'Casa Feliz', da SIC, na manhã desta sexta-feira, através de uma videochamada. Logo ao início, o cantor referiu que neste momento não pode treinar porque sofreu uma lesão.

“Fiz uma rotura num músculo, portanto estou a descansar em casa”, contou. “É a velhice”, brincou de seguida.

Uma lesão que já tinha sido feita na altura em que fez o live solidário, no passado sábado, 6 de fevereiro. "Para quem viu a live, as pessoas não sabiam, mas eu rasguei um músculo no braço e estava com uma mão (inchada) e com a outra normal”, partilhou.

Um concerto solidário que está presente no documentário que vai ser transmitido este sábado, 13 de fevereiro, na SIC. Recorde-se que o espetáculo foi para ajudar a União Audiovisual e para homenagear a irmã, Sara Carreira.

Sobre o documentário, o artista explicou: "Basicamente é seguirem-me durante dois anos. Tanto nos momento de grande alegrias, nos de mais stress, nos de tristeza...".

"Nada é revisto ou editado para não ser o que é na minha vida real. A ideia é mesmo mostrar às pessoas como é que é o lado backstage da minha vida profissional e o que surge ao lado. Inicialmente começa na ideia de como é que é uma digressão, [...] e pouco a pouco esse documentário foi-se mantendo até que durou dois anos em que as equipas que me acompanharam conseguiram participar nesses momentos da minha vida que as pessoas ao ver agora na televisão vão perceber também e ver como é que funciona toda esta parte por trás das câmaras", acrescentou.

Para ver a videochamada completa de David Carreira clique aqui.

