David Carreira revelou nas stories da sua página de Instagram quanto é que o seu concerto solidário já conseguiu angariar para a associação que ajuda os profissionais do setor audiovisual.

De acordo com o que o cantor partilhou com os seguidores, "o live 'amor em casa' a favor da União Audiovisual já angariou 16.637.42 euros".

Ajuda que o artista fez questão de agradecer, na mesma rede social.

Recorde-se que o encontro solidário decorreu no passado sábado, 6 de fevereiro, e contou com a presença de vários artistas, entre eles o irmão de David, Mickael Carreira, Ana Moura, Diogo Piçarra, Calema, Nuno Ribeiro, Carolina Carvalho, Laura Figueiredo, Kelly Bailey, Lourenço Ortigão e Rodrigo Gomes. Além da atuação, os fãs foram surpreendidos com outras atividades, como jogos e um momento dedicado à culinária.

Um espetáculo que serviu também para homenagear a irmã de David e Mickael, Sara Carreira, que morreu no dia 5 de dezembro.

