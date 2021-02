No passado sábado, dia 6, David Carreira deu um concerto em parceria com diversos artistas nacionais com o objetivo de conseguir doações para a União Audiovisual que representa os trabalhadores da área da cultura, um dos setores mais prejudicados com a pandemia do novo coronavírus.

Os resultados desta iniciativa solidária não poderiam ter sido melhores.

Conforme David evidenciou nas stories da sua conta de Instagram, o concerto está em primeiro lugar no YouTube em Portugal e Luxemburgo e em sexto na Suíça.

O músico aproveitou ainda para agradecer a participação de todos, entre eles, Ana Moura, Calema, Mickael Carreira, Nuno Ribeiro e Diogo Piçarra.

