David Carreira deixou nas redes sociais uma mensagem sobre a irmã, Sara Carreira, no dia em que é transmitido o concerto solidário em sua homenagem. "Hoje quisémos continuar a dar seguimento à voz da Sara e continuar a dar seguimento à bondade da Sara", escreveu.

"A Sara não teve tempo para mostrar todo o talento que tinha", começou por lamentar David Carreira, este sábado.

"Mas conseguiu com apenas 21 anos tocar no coração de todos nós. Todos os que conheceram a minha irmã sabem que ela tinha um coração puro e que com o tempo ia ser uma referência na música. Ela tinha uma voz linda e hoje quisémos continuar a dar seguimento à voz da Sara e continuar a dar seguimento à bondade da Sara. Não somos nós que estamos a ajudar hoje mas sim ela através de vocês. Obrigado", expressou.

David Carreira convidou alguns artistas para fazerem um concerto solidário em homenagem à irmã e o espetáculo está a transmitido este sábado, 6 de fevereiro, no canal de YouTube do cantor.

