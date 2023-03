Quase a chegar o Dia do Pai, Laura Figueiredo mostrou aos seguidores uma das prendas que a filha, Beatriz, preparou para o pai, Mickael Carreira.

Trata-se de um canção que a menina fez questão de cantar para a mãe enquanto gravava um vídeo para o Instagram.

"Amo-te muito. Adoro a minha família, do fundo do coração. A minha família é a melhor", disse a menina, que está prestes a completar seis anos, no final do vídeo. Veja na galeria.

De recordar que além de Beatriz, o casal prepara-se para dar as boas-vindas ao segundo bebé.

