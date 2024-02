Laura Figueiredo tem vivido momentos muito felizes e com muita brincadeira junto do filho mais novo, o bebé Gabriel, que vai completar um ano em julho.

O Instagram tem sido o meio usado pela mamã 'babada' para mostrar a quem a segue alguns desses momentos, como aconteceu esta quarta-feira.

Mantendo o rosto do menino em privado, Laura Figueiredo gravou as gargalhadas do filho enquanto brincava com o mesmo.

De recordar que Laura Figueiredo e o companheiro, Mickael Carreira, são ainda pais de Beatriz, que completa sete anos em março.

