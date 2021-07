Depois de se ter mostrado a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, Laura Figueiredo fez questão de falar aos fãs.

"Muita gente está com receios... Efetivamente, ainda há muito que nós não sabemos, mas cada um tem que fazer aquilo que sente que é o certo, aquilo que acha que é o melhor para o bem de todos, e foi aquilo que nós fizemos. Fomos vacinar-nos e esperamos que seja o início do fim", começou por dizer nos vídeos que publicou nas stories da sua página de Instagram.

"Com o conhecimento que temos hoje em dia, é a melhor solução que temos - não só para nos protegermos a nós, como para proteger quem nós amamos e tentarmos chegar a uma situação normal o quanto antes. O que recomendo - se é que posso recomendar alguma coisa - é vacinem-se", destacou de seguida.

"Tantos países que não têm a vacina disponível, tantas pessoas que estão à espera, que querem ser vacinadas e não podem, se surgir a vossa oportunidade de serem vacinados, acho que é uma boa", acrescentou.

Sobre a sua experiência e a do companheiro, Mickael Carreira, Laura Figueiredo disse que a vacina "não doeu, não ficaram com dor no braço e não tiveram sintomas". "Foi rápido, tudo super organizado", afirmou.

"Simples, rápido, para nós muito fácil. Quando chegar a vossa hora, se acharem por bem, vamos a isso, vamos sair dessa todos juntos. Juntos somos mais fortes", rematou.

Veja a mensagem completa de Laura Figueiredo no vídeo abaixo:

Laura Figueiredo © Instagram

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fama ao Minuto (@famaaominuto)

Leia Também: Mickael Carreira, o assistente de cabeleireiro. Veja o engraçado vídeo