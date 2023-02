Mesmo com uma filha já com cinco anos e com mais um bebé a caminho, Laura Figueiredo e Mickael Carreira continuam a fazer questão de celebrar o Dia dos Namorados.

A apresentadora assinalou a data nas redes sociais com recurso a uma fotografia onde surge ao lado do companheiro e onde mostra a barriguinha de grávida.

"Amo-te", escreveu ainda Laura.

Importa lembrar que a comunicadora anunciou recentemente a segunda gravidez.



© Instagram/Laura Figueiredo

